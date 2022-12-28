Общество 28 декабря 2022, 19:08 Роспотребнадзор призвал россиян приобретать детские игрушки в местах организованной торговли

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Прикамью призвали россиян покупать детские игрушки лишь в местах организованной торговли. Об этом сообщил URA.RU.

На этикетке, которая закреплена на игрушке, должна содержаться подробная информация об изделии, написали «Дни.ру».

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Неприятный запах, исходящий от игрушки, говорит о содержании в ней токсичных веществ. В электрических игрушках все провода и кабели должны быть изолированы.

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