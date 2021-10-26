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    26 октября 2021, 16:43

    Роспотребнадзор призвал не встречаться с родственниками и друзьями во время длинных выходных

    Роспотребнадзор: во время выходных общаться с родственниками лучше по телефону

    Полина Гребенщикова

    Общение с родственниками и друзьями во время длинных выходных лучше ограничить телефонными разговорами, передали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом написали NEWS.ru.

    «Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — порекомендовали в ведомстве.

    Также в Роспотребнадзоре посоветовали во время выходных проводить больше времени на свежем воздухе и сделать прививку от коронавируса или гриппа.