Роспотребнадзор призвал не встречаться с родственниками и друзьями во время длинных выходных

Общение с родственниками и друзьями во время длинных выходных лучше ограничить телефонными разговорами, передали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом написали NEWS.ru.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — порекомендовали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали во время выходных проводить больше времени на свежем воздухе и сделать прививку от коронавируса или гриппа.