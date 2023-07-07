Общество 07 июля 2023, 13:15 Роспотребнадзор признал 10 московских зон пригодными для купания

Читать 360tv в

Только 10 московских пляжей подходят для купания и отдыха. К такому выводу пришло управление столичного Роспотребнадзора, сообщила «Москва.ру».

Жителям столицы разрешили купаться на Путяевском пруду № 1 в ВАО, на пляже «Динамо» и Головинских прудах, в Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3, в Мещерском и Тропарево. Безопасными водоемами признали также Большой городской пруд, Школьное и Черное озера в Зеленограде.

Реклама

Кроме того, отдыхающим на Левобережье и Большом садовом пруду напомнили, что позагорать и провести здесь время на природе можно. Но заходить в воду здесь категорически запрещено.

Авторы: