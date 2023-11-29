Общество 29 ноября 2023, 13:49 Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в школе под Кировом Прокуратура Кировской области

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Специалисты Роспотребнадзора начали обследовать образцы еды и сотрудников столовой школы имени лейтенанта Асапова в селе Калинино Кировской области, где, по предварительным данным, отравились дети. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

Эксперты также отобрали смывы с поверхностей в пищеблоке. Ситуация остается на контроле областного управления Роспотребнадзора.

По данным СМИ, в больницу доставили 16 человек в возрасте от семи до 10 лет. Все они почувствовали себя плохо после обеда. У учащихся выявили острую кишечную инфекцию. Они находятся под медицинским наблюдением и проходят необходимое лечение. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, ребят уже начали выписывать.

Как оказалось, все отравившиеся питались в школьной столовой. Работу пищеблока приостановили.

Причины возникновения инфекции устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео из школьной столовой, где, предположительно, отравились дети.

Прокуратура Кировской области проверит, соблюдались ли в школе требования санитарно-эпидемиологического законодательства.