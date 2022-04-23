Роспотребнадзор примет участие в ПМЭФ-2022

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15–18 июня. В этом году в нем примет участие Роспотребнадзор.

Ведомство посвятит свой стенд российским технологиям разработки и производства тест-систем и реализации проекта «Санитарный щит». Также Роспотребнадзор представит высококачественные диагностические препараты и вакцины, конкурентные с импортными аналогами.

«С начала пандемии наши научные институты и промышленность существенно продвинулись вперед. Сегодня мы сами, внутри страны, производим почти все необходимое для качественной защиты от коронавирусной инфекции. Формирование и укрепление „санитарного щита“ страны — это основа нашей безопасности, и в этом направлении мы уже достигли значительного прогресса», — подчеркнула руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума при поддержке Роспотребнадзора будут организованы две панельные дискуссии: «Санитарный щит — инвестиции в развитие» и «От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях экономических ограничений».

В этом году ПМЭФ пройдет в юбилейный, 25-й раз. Роспотребнадзором совместно с Фондом Росконгресс будут приняты все необходимые меры для защиты участников и гостей форума от новой коронавирусной инфекции.