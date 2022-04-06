Роспотребнадзор предупредил об опасности электромагнитного излучения

Заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что при избыточном электромагнитном излучении у человека могут появиться различные проблемы со здоровьем, в том числе выпадение волос и нарушение работы внутренних органов. Об этом написала «Газета.ru».

Человек в случае электромагнитного излучения также может столкнуться с проблемами в нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой системах.

«Возникает целый симптомокомплекс, который сопровождается много чем, начиная от повышенной чувствительности и заканчивая алопецией, патологическими изменениями во внутренних органах, а также психо-эмоциональной сфере. Отмечаются функциональные нарушения работы нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нарушения вегетативных процессов, нарушения сна, аппетита. Конкретной болезни, такой как, например, лучевая болезнь для ионизирующего излучения, для электромагнитного нет», — пояснил Гуськов.

Наибольшую опасность представляют передающие радиотехнические объекты постоянного обслуживания, а также комплектные трансформаторные подстанции. Люди, которые работают рядом с ними, находятся в наибольшей зоне риска.