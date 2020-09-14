Роспотребнадзор предупредил об опасности чрезмерного употребления соли

Человек в день должен употреблять не больше пять граммов соли. Однако в России стало нормой — 12 граммов соли. Чтобы не есть там много этого продукта, нужно отказаться от соления блюд во время готовки.

«Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России — 12 граммов соли в день», — заявили в Роспотребнадзоре. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Гипертоникам можно не более одного грамма соли в день или же должно быть специальное предписание врача. Из-за чрезмерного употребления соли человек рискует приобрести себе сердечно-сосудистые или другие неинфекционные заболевания. В частности, онкологию, диабет, хронические болезни легких.

Эксперты отметили, что человек чаще всего употребляет «скрытую соль». Она есть в обработанных пищевых продуктах. Например, речь идет о колбасах, чипсах, сухих завтраках, хлебе, печенье.

Чтобы есть меньше соли, нужно отказаться от куриных кубиков, кетчупа, французской горчицы, соевого соуса. Лучше не солить еду во время готовки, убрать со стала солонку, но при этом оставить перечницу. Томатный сок предпочтительно делать дома, а не покупать в магазине.

Хорошо будет подумать об альтернативе соли. Ими могут стать чеснок, пряные травы, специи, овощная соль, сок лайма, лимон.

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