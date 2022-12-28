Общество 28 декабря 2022, 17:53 Роспотребнадзор предупредил о серьезных осложнениях свиного гриппа Глава Роспотребнадзора Попова: свиной грипп дает очень серьезные осложнения freepik

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Россиян предупредили о тяжелом течении заболевания при свином гриппе. С заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», — сказала она.

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По ее словам, свыше 98% заболевших свиным гриппом в этом году не были привиты. В России лишь 52% жителей вакцинировались против гриппа.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свиной грипп зафиксирован во всех регионах страны.

По словам врача-терапевта Марины Константиновой, при заболевании на теле могут появиться пятна в виде гематом. Одним из осложнений свиного гриппа является вирусная пневмония, к которой может присоединиться высокая температура.