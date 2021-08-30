Осенью в России могут появиться комары — переносчики лихорадки Западного Нила. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Заражение человека этой лихорадкой происходит при укусе комаров во время отдыха, рыбалки, работе на дачных участках, перечислили в ведомстве.

При заражении у человека появляются симптомы общей интоксикации. Могут быть и тяжелые случаи, при которых происходит поражение центральной нервной системы, вызывающее менингит, менингоэнцефалит или острый вялый паралич. По данным экспертов, такие последствия бывают редко и составляют 1-5% от общего числа заражений.

В России случаи заболевания такой лихорадкой регистрируют главным образом на территории европейской части страны. Более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.

В ведомстве отметили, что в этом году показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Однако на фоне прогноза погоды, который обещает затяжную теплую осень с обилием осадков, специалисты предупредили о сохранении риска заражения лихорадкой от комариного укуса.

Чтобы этого не произошло, в Роспотребнадзоре советуют носить защитную одежду во время отдыха около водоемов, прогулок в лесу и парках. Желательно, чтобы она была светлой и максимально закрывала тело. Помимо этого, следует наносить на кожу или одежду репелленты.

Окна и дверные проемы дома стоит защитить сетками, а также использовать фумигаторы. На участках частных домов нельзя допускать скопления воды в контейнерах. Также важно очищать сточные канавы.