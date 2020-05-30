Роспотребнадзор предупредил москвичей о мошенниках в «защитных костюмах»

Московское управление Роспотребнадзора предупредило жителей столицы о мошенниках. Они ходят по квартирам в «защитных костюмах» и представляются сотрудниками ведомства.

Об этом управление написало на своем официальном сайте.

«Внимание! Мошенники в защитных комбинезонах представляются в Москве сотрудниками Роспотребнадзора и грозят жителям квартир штрафами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что неизвестные одеты в защитные костюмы без опознавательных знаков. Они ходят по квартирам и заставляют граждан показывать паспорта и постановления или предписания. Затем они «производят фотофиксацию гражданина с документом в руках».

Псевдо-сотрудники объясняют свои действия «осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции». При этом уточняется, что они общаются «в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафных санкций».

«Внимание! Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции», — подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что при подобной мошеннической деятельности необходимо обратиться в полицию. Помимо этого рекомендуется направить информацию в Роспотребнадзор, заполнив форму «Прием обращений граждан» на сайте.

Ранее МЧС предупредило предпринимателей, работающих в период ограничений, о мошенниках. Лже-специалисты предлагают доверчивым бизнесменам не обращать внимание на якобы выявленные нарушения за определенное вознаграждение.