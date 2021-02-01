Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, продающих средства от COVID-19

По данным ведомства, «огромное количество сайтов» предлагает купить очиститель воздуха или другие средства, якобы очищающие помещение от вирусов. В результате покупатель приобретает обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по цене, завышенной в десятки раз.

Некоторые мошенники предлагают приборы и лекарства, призванные вылечить коронавирус. В ведомстве напомнили, что любые лекарственные средства назначает только врач и посоветовали не принимать непроверенные препараты.

Также злоумышленники ходят по квартирам, рекламируя «мифическую господдержку, компенсации ущерба от вируса». Роспотребнадзор подчеркнул, что государственные органы этим не занимаются.

Встречается и мошенничество с просьбой пожертвовать на помощь пожилым людям или на лечение коронавируса.

Наконец, некоторым предлагают удаленную работу. Чтобы принять участие в Zoom-конференции, потребуется перейти по небезопасным ссылкам.