Роспотребнадзор предположил более легкое протекание COVID-19 у аллергиков

Ковид гипотетически может протекать легче у людей, которые страдают поллинозом и принимают при этом ингаляционные стероиды. Однако пока это не доказано. Об том заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», — сказала она ТАСС.

Эксперт добавила, что если заражение все-таки произошло, то прием ингаляционных стероидов, вероятно, облегчит течение заболевания. При этом Пшеничная уточнила, что пока это всего лишь теория. Проверить ее на практике можно в период сезонных обострений аллергии.

Ранее известный врач-кардиохирург Лео Бокерия заявил, что у человека с заболеванием сердца после СОVID-19 может появиться сердечно-легочная недостаточность.