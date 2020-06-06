Роспотребнадзор предостерег планетарий из Петербурга от открытия под видом храма науки

Частный петербургский планетарий получил предостережение за попытку открыться как «храм науки». Но в планетарии решили все равно пустить посетителей, но только из числа сотрудников Роспотребнадзора.

Все началось того, что Планетарий № 1 опубликовал в соцсетях опрос о том, является ли он храмом науки и технологий. По мнению владельцев, если с 5 июня в Санкт-Петербурге открывают храмы, то должны дать работать и им.

В Роспотребнадзоре шутку не оценили и выпустили предостережение.

«В адрес ООО „Планетарий 1“ выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения <…> новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении петербургского управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе планетария рассказали ТАСС, что, несмотря на предостережение, они решили открыться в пятницу и пригласить сотрудников Роспотребнадзора, чтобы в ведомстве убедились, что они соответствуют нормам.

В Санкт-Петербурге, по информации на 6 июня, выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. По числу заболевших город находится на третьем месте среди всех российских регионов.