Роспотребнадзор предложил властям Кубани изменить ограничения для туристов

Роспотребнадзор рекомендовал властям Краснодарского края изменить новые ограничительные меры и пускать на курорты не только вакцинированных туристов, но и тех, кто переболел ковидом. Еще одно исключение предложили сделать для людей, которые не могут сделать прививку из-за противопоказаний. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она обратила внимание на распоряжение губернатора региона Вениамина Кондратьева, по которому с 1 июля на курорты Кубани смогут прибывать только туристы с отрицательным ПЦР-тестом или прививкой от коронавируса, а с 1 августа — только с сертификатом о вакцинации.

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы <…> лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», — рассказала она в эфире «России 24».

Попова отметила, что пока рост заболеваемости на российских курортах удается сдерживать. Но ситуация остается напряженной.

Решение краснодарского губернатора не пускать на курорты туристов без сертификатов о вакцинации ранее вызвало широкий резонанс. Туроператоры назвали это фактически концом сезона и предрекли колоссальные потери.