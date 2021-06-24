Роспотребнадзор потребовал от общепита Крыма перейти на одноразовую посуду

Рестораны и кафе Крыма должны перейти на одноразовую посуду. Водопроводная вода после наводнения пригодна только для технических нужд. Об этом говорится в официальном заявлении республиканского управления Роспотребнадзора.

Глава ведомства Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пояснила, что при употреблении водопроводной воды велики риски распространения инфекции.

«Ее категорически нельзя употреблять ни в пищу, ни при приготовлении пищи», — привел цитату Пеньковской «Интерфакс».

Она пояснила, что из сложившейся ситуации есть два выхода: прекращение работы заведений общественного питания либо переход на одноразовую посуду.

Наводнение в Крыму произошло в минувший четверг, 17 июня. На полуостров обрушился мощный циклон. За двое суток выпала пятимесячная норма осадков. Власти ввели в республике режим чрезвычайной ситуации.

Затоплены оказались более 360 домов. Спасатели эвакуировали почти две тысячи человек. Больше всего пострадали Ялта и Керчь. На юге региона погиб мужчина, травмы получили 54 человека.

В ближайшее время власти намерены провести хлорирование водопроводных сетей и резервуаров. Пить и готовить пищу рекомендовали только на привозной или бутилированной воде.