Общество 30 ноября 2022, 15:12 Роспотребнадзор посоветовал покупать красную икру только в официальных магазинах

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Жители Тюмени пожаловались, что в городе продают красную икру плохого качества. Роспотребнадзор посоветовал покупать подобные продукты только в местах организованной торговли, сообщило агентство Ura.ru.

«Управление рекомендует приобретать продукты питания только в местах организованной торговли (магазины, официальные рынки, торговые склады)», — рассказали в ведомстве.

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Специалисты уточнили, что это в первую очередь касается консервов и продуктов с небольшим сроком годности.

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