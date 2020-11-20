Роспотребнадзор посоветовал не пугать детей коронавирусом

Рассказывать о коронавирусе детям призвали доступным для ребенка языком. Пугать новой инфекцией не стоит: лучше превратить правила гигиены в игру и научить правильно прикрывать рот при чихании и кашле.

Рекомендации о том, как защитить детей от COVID-19, дали в Роспотребнадзоре. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Лучшим способом уберечь ребенка не только от коронавирусной инфекции, но и других заболеваний специалисты назвали регулярное мытье рук и поощрение этой привычки.

«Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Полезно будет объяснить, как прикрывать рот при чихании или кашле и что к людям с подобными симптомами лучше не подходить слишком близко. Нужно попросить ребенка сразу рассказать, если он чувствует жар, кашляет или ему трудно дышать,.

Объяснить, что такое COVID-19, можно, поинтересовавшись, что именно ребенок знает о заболевании. Если он еще слишком маленький и не слышал о вспышке, то и поднимать тему, скорее всего, не стоит.

«Просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений», — заметили в ведомстве.

Если ответить на заданный ребенком об инфекции вопрос не получается, за достоверной информацией можно обратиться к сайтам ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Из--за вспышки коронавирусной инфекции, напомнили в Роспотребнадзоре, во всем мире участились случаи расовой дискриминации. Поэтому важно удостовериться, что дети не страдают от издевательств и не способствуют им. Полезны будут истории о людях, которые борются с COVID-19.