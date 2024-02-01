Общество 01 февраля 2024, 15:06 Роспотребнадзор посоветовал использовать увлажнители воздуха в кабинетах офисных работников

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Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу рассказала, как уберечь здоровье при работе в офисе. Советы экспертов опубликовала Neva.Today.

По мнению специалистов, в кабинетах необходимо использовать увлажнители воздуха. Кроме того, помещения важно периодически проветривать.

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Особую опасность представляет сидячий образ жизни. В связи с этим нужно каждый час выделять пять минут на малую физическую активность, добавил Infox.ru.