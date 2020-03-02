    02 марта 2020, 10:28

    Роспотребнадзор пояснил, как выбрать зубную щетку

    Ольга Ситникова

    Специалисты федеральной службы Роспотребнадзор выяснили, каких рекомендаций стоит придерживаться при выборе средств для гигиены полости рта. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По мнению экспертов, значительное внимание нужно уделять подбору жесткости щетины, а не внешнему виду или размеру зубной щетки. Если покупатель часто употребляет «красящие» продукты, то ему стоит взять щетку с ультражесткой щетиной. Она поможет избавиться от налета из-за кофе, крепкого чая и красного вина.

    В случае, если десны склонны к кровоточивости, то предпочтение следует отдать мягкой или супермягкой щетине.

    С налетом трудно справиться щеткой с ровным срезом щетины. С этой проблемой лучше борются электрические щетки: их вибрация повышает эффективность чистки.

    Специалисты советуют уделять чистке зубов около двух минут. Делать это нужно два раза в день. По оценкам экспертов, менять щетки важно минимум раз в три месяца. Еще чаще нужно покупать новую зубную щетку при наличии заболеваний полости рта и носоглотки.

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