Роспотребнадзор пояснил, как выбрать зубную щетку

По мнению экспертов, значительное внимание нужно уделять подбору жесткости щетины, а не внешнему виду или размеру зубной щетки. Если покупатель часто употребляет «красящие» продукты, то ему стоит взять щетку с ультражесткой щетиной. Она поможет избавиться от налета из-за кофе, крепкого чая и красного вина.

В случае, если десны склонны к кровоточивости, то предпочтение следует отдать мягкой или супермягкой щетине.

С налетом трудно справиться щеткой с ровным срезом щетины. С этой проблемой лучше борются электрические щетки: их вибрация повышает эффективность чистки.

Специалисты советуют уделять чистке зубов около двух минут. Делать это нужно два раза в день. По оценкам экспертов, менять щетки важно минимум раз в три месяца. Еще чаще нужно покупать новую зубную щетку при наличии заболеваний полости рта и носоглотки.

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