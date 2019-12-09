Роспотребнадзор подсказал, как выбрать рыбные консервы

Специалисты напомнили, что рыба является важнейшим компонентом рациона питания взрослых и детей. Чтобы правильно выбрать рыбные консервы, следует обращать внимание на их упаковку и маркировку.

Соответствующие рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Качественные рыбные консервы герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки. Если тара вздулась с обеих сторон, на ее дне — исчезающая при нажатии или появляющаяся на другом конце выпуклость, то от покупки стоит отказаться.

Лучше не покупать и консервы, у которых поверхность банки покрыта подтеками, по закаточному шву идет ржавчина или ржавый налет есть на поверхности упаковки.

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Маркировка должна быть выпуклой или нанесена краской так, чтобы обозначения не стирались. На ней отображены дата изготовления продукции, обозначающий вид рыбы ассортиментный знак и номер предприятия-изготовителя, номер смены и знак «р», обозначающий индекс рыбной промышленности.

Хранить рыбные консервы лучше в сухом прохладном месте при температуре от нуля до 15-20 градусов. Влажность воздуха при этом не должна превышать 75%.

После вскрытия банки ее содержимое советуют переложить в стеклянную емкость или тару из пищевого пластика. Хранить консервы во вскрытой банке, предупредили в Роспотребнадзоре, нельзя.

Лучше всего, полагают специалисты, выбирать консервы, которые изготовлены из рыбы в собственном соку. В составе должны быть рыба, соль и специи.