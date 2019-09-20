  • Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе при жилых домах

    20 сентября 2019, 08:16

    Наза Салех Захи

    Многие люди жалуются на продажу алкоголя в местах общественного питания, которые расположены в домах. Недовольные попросили ввести на это запрет. Такую идею поддержал Роспротебназдор.
    Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе при жилых домах

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    «Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

    Представители Роспотребнадзора отметили, что к ним обращаются множество людей и жалуются на работу подобных заведений в домах. В таких магазинах алкоголь продают в розницу.

    Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект закона, который дает право регионам вводить запрет на продажу алкоголя в общепитах, если они находятся в многоквартирных домах.

    Такая мера может начать действовать, если решение одобрило собрание жильцов. В случае если парламентарии одобрят законопроект, то изменения внесут в Жилищный кодекс.