Московское отделение Роспотребнадзора подало в суд на владельца Wildberries Татьяну Бакальчук. Организация потребовала полностью удалить из интернет-магазина раздел с БАДами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дело в том, что возможен риск покупки контрафактных таблеток, прием которых может привести к отравлению или даже к смерти. Роспотребнадзор обратил внимание на вред капсул и инъекций с витамином D3, который опасен в неконтролируемых количествах для человека. Ведомство заявило, что интернет-магазин не лимитирует товар при продаже, а также не следит за дозировками.

Ранее стало известно о предложении блокировать интернет-магазины без суда при продаже нелегальной продукции. Все дело в росте нарушений, совершаемых онлайн-площадками.

Специально созданная рабочая группа при Общественном совете Роспотребнадзора уже готовит поправки к законодательству. Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», а также в КоАП.