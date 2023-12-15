Общество 15 декабря 2023, 12:29 Роспотребнадзор по Петербургу: следует избегать использования гаджетов в первые минуты пробуждения

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Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу в беседе с изданием «Петроград»перечислили привычки, которых следует избегать или, напротив, которые нужно добавить для правильного пробуждения.

Первым делом специалисты порекомендовали отказаться от использования гаджетов. Мониторинг соцсетей и новостных каналов лучше заменить на короткую гимнастику и контрастный душ. Далее следует приготовить полезный завтрак, который даст прилив сил организму.

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Режим отхода ко сну и подъема следует соблюдать даже в выходные дни. Таким образом организм привыкнет просыпаться и засыпать в одно и то же время.