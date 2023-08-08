Общество 08 августа 2023, 16:56 Роспотребнадзор по Петербургу: крем с SPF стоит обновлять каждые два часа

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу порекомендовали россиянами защищаться от ультрафиолета с помощью SPF 30 и выше. Такой крем не пропускает 97% лучей, написал сайт «Петроград».

При этом лосьон стоит обновлять каждые два часа, несмотря на коэффициент SPF. Крем должен содержать аминобензойную кислоту и салицилат троламинацилат.

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Выбирая продукт, специалисты рекомендуют смотреть на срок годности, описание условий хранения, особые меры предосторожности и способ применения.