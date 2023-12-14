Общество 14 декабря 2023, 15:48 Роспотребнадзор по Пермскому краю: при обморожении запрещено растирать обмороженные участки снегом и массировать их

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Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как вести себя при обморожении. Первым делом они указали на необходимость согреть кожу в течение 20-30 минут. Об этом написал сайт properm.ru.

При этом ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом и массировать их. Если рядом нет теплой воды, можно попробовать согреть пораженные участки теплом собственного тела, например, обмороженные кисти рук поместить под мышки.

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Если кожа начала бледнеть или твердеть, надо незамедлительно обратиться к врачу.