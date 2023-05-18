18 мая 2023, 10:28
Роспотребнадзор Петербурга: для заряда бодрости утро нужно начинать с каши и яиц
Лучшим завтраком для заряда бодрости на весь день являются каша и яйца. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.
В ведомстве добавили, что лучшим тонизирующим напитком можно считать зеленый чай. В него также можно добавлять мяту и лимон. Кроме того, не стоит забывать про овощи и фрукты.
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Наконец, петербуржцам рекомендовали делать гимнастику и принимать контрастный душ.
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