Роспотребнадзор озвучил правила поведения в детских лагерях в условиях эпидемии коронавируса
Своим мнением она поделилась в эфире радио «Комсомольская правда».
«Маски для детей и педагогов, которые с ними работают, мы не требуем. Перчатки и маски — на пищеблоке. <…> Все-таки это отдых. Этого не требуем», — отметила Яновская.
По ее словам, самое жесткое из требований в 2020 году — работа в закрытом режиме и отсутствие родительских дней.
Персонал будут тестировать на коронавирус, детям же прохождение этой процедуры не нужно. Ребята приезжают в лагерь со справками, в которых уже проставлены все необходимые отметки. При входе в здания лагерей работникам и несовершеннолетним будут измерять температуру.
Лагеря обеспечат всеми необходимыми условиями для мытья рук. Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Это важно не только для эпидемической безопасности, но и для отдыха детей от режима самоизоляции.
В 2020 году лето необычное, отметила Яновская. Все мероприятия начинаются гораздо позже обычного. Единой даты начала оздоровительной кампании нет — каждый регион решает этот вопрос самостоятельно.
Ранее врачи-дерматологи дали советы, как загорать правильно и безопасно для организма. Причем в прибрежных зонах теперь можно не надевать маски.