Роспотребнадзор озвучил правила поведения в детских лагерях в условиях эпидемии коронавируса

Дети и сотрудники лагерей не обязаны носить маски и перчатки. Они нужны только на пищеблоке. Об этом заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

Своим мнением она поделилась в эфире радио «Комсомольская правда».

«Маски для детей и педагогов, которые с ними работают, мы не требуем. Перчатки и маски — на пищеблоке. <…> Все-таки это отдых. Этого не требуем», — отметила Яновская.

По ее словам, самое жесткое из требований в 2020 году — работа в закрытом режиме и отсутствие родительских дней.

Персонал будут тестировать на коронавирус, детям же прохождение этой процедуры не нужно. Ребята приезжают в лагерь со справками, в которых уже проставлены все необходимые отметки. При входе в здания лагерей работникам и несовершеннолетним будут измерять температуру.

Лагеря обеспечат всеми необходимыми условиями для мытья рук. Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Это важно не только для эпидемической безопасности, но и для отдыха детей от режима самоизоляции.

В 2020 году лето необычное, отметила Яновская. Все мероприятия начинаются гораздо позже обычного. Единой даты начала оздоровительной кампании нет — каждый регион решает этот вопрос самостоятельно.

Ранее врачи-дерматологи дали советы, как загорать правильно и безопасно для организма. Причем в прибрежных зонах теперь можно не надевать маски.