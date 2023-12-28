Общество 28 декабря 2023, 10:11 Роспотребнадзор озвучил диагноз попавших в больницу детей с поезда Москва — Симферополь Роспотребнадзор: семерых детей с поезда Москва — Симферополь положили в больницу Freepik

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Детей, высаженных на областной станции Мичуринск-Уральский, поместили в больницу. Врачи выявили у семерых из них грипп А. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Роспотребнадзора.

«Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение 7 детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь», — указали в Роспотребнадзоре.

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За маленькими пациентами тщательно следят врачи больницы. Состояние детей оценили как удовлетворительное. По информации ведомства, за пассажирами поезда Москва — Симферополь установили пристальное медицинское наблюдение.

Группа из 250 детей и провожающих следовала в Джанкой на поезде Москва — Симферополь. Во время путешествия некоторые несовершеннолетние пожаловались на плохое самочувствие, у них зафиксировали признаки ОРВИ. На одной из станций в вагон зашли медики и сотрудники Роспотребнадзора, которые высадили десятерых детей и направили их на обследование в Тамбовскую детскую клиническую больницу.