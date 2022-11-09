Общество 09 ноября 2022, 05:39 Роспотребнадзор отзовет иск к компании Bosch — СМИ «Известия»: Роспотребнадзор и ОПИ отзовут иск к компании Bosch Pxhere

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Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к компании Bosch, поскольку корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении поставок товаров и запчастей в страну. Об этом сообщили «Известия».

Глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов сообщил изданию, что в ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора получены «достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России».

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Сейчас, по его словам, дочерние компании концерна возобновили импорт товаров и запчастей, которые нужны для выполнения требований потребителей о ремонте и замене. Также Павлов отметил, что работа российского офиса продолжена.

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По мнению экспертов, у иностранного бизнеса могли быть временные логистические трудности, однако компания не собиралась нарушать законодательство России. До этого представители Bosch заявляли о работе над адаптацией бизнеса к текущей ситуации. По их словам, переформатирование могло занять некоторое время.