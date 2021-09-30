Роспотребнадзор оценил эффективность «ЭпиВакКороны» в 90%

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 90%. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«„ЭпиВакКорона“, полипептидная вакцина <…> к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%», — сказал Горелов, его процитировал «Интерфакс».

Он рассказал, что вакцина нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток. Кроме того, она воздействует на облочку вируса и мембраны клетки, а также активирует клеточный иммунитет организма.

Двукомпонентную вакцину «ЭпиВакКорона» разработал научный центр «Вектор». Она применяется в России с весны.

В середине сентября в научном центре «Вектор» сообщили, что около одного миллиона жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Ученые отметили, что препарат легко переносится.