Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве

Московское управление Роспотребнадзора открыло горячую линию для покупателей магазина «Магнит» на Совхозной улице, 16. Служба проводит собственное эпидемиологическое расследование из-за смертельного отравления семьи, которое могло произойти из-за купленного арбуза. Обращаться могут граждане, проживающие по этому адресу.

Объявление опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

«Адрес электронной почты, на которую можно направить вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма указать Магнит—Совхозная. В обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес проживания (регистрации) и основания для обращения», — сказано в тексте сообщения.

Все поступившие обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.

Следком возбудил уголовное дело после смерти пожилой женщины и ее внучки. Предположительно, причиной их гибели мог стать арбуз, купленный в магазине сети «Магнит». Позже стало известно, что в нем на прилавке видели «бананового паука». Это насекомое очень опасно, без противоядия человек может умереть.