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    10 сентября 2021, 23:32

    Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве

    Анастасия Кукова

    Московское управление Роспотребнадзора открыло горячую линию для покупателей магазина «Магнит» на Совхозной улице, 16. Служба проводит собственное эпидемиологическое расследование из-за смертельного отравления семьи, которое могло произойти из-за купленного арбуза. Обращаться могут граждане, проживающие по этому адресу.

    Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве

    Объявление опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

    «Адрес электронной почты, на которую можно направить вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма указать Магнит—Совхозная. В обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес проживания (регистрации) и основания для обращения», — сказано в тексте сообщения.

    Все поступившие обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.

    Следком возбудил уголовное дело после смерти пожилой женщины и ее внучки. Предположительно, причиной их гибели мог стать арбуз, купленный в магазине сети «Магнит». Позже стало известно, что в нем на прилавке видели «бананового паука». Это насекомое очень опасно, без противоядия человек может умереть.