Роспотребнадзор опроверг повышенную летальность от индийского штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса более заразный, но при этом летальность от него ниже. Об этом заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Специалист отметил, что у одной из разновидностей индийского штамма — «дельты» — еще и более короткий инкубационный период. Сейчас им все больше заражаются люди в возрасте от 14 до 29 лет, однако статистика по летальным случаям не говорит о том, что от этого варианта коронавируса умирает больше пациентов, пояснил он в интервью на телеканале «Россия 24».
«Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия», — уточнил Горелов.
По мнению специалиста, все это в комплексе приводит к тому, что сейчас даже при более тяжелом течении болезни наблюдается относительная летальность.
«Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже», — заключил врач.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал, что самым частым симптомом при заражении «дельта»-штаммом коронавируса является не потеря вкуса и обоняния, а проблемы с желудочно-кишечным трактом.