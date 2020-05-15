Роспотребнадзор объяснил, что влияет на тяжесть состояния при COVID-19

Насколько легко или тяжело человек перенесет коронавирусную инфекцию зависит во многом зависит от его генетических особенностей. Однако пока нет точных данных о влиянии COVID-19 на гены.

Такая информация появилась в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

«Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения вируса в организме», — сказано в сообщении.

Также от генетики зависит и иммунитет к вирусу. Также в ведомстве заявили и о том, что в первые дни после инфицирования тест на коронавирус может показать отрицательный результат. Однако ситуация изменится, когда «уровень антител стал достаточным для обнаружения».

Иммунная система человека после заражения распознает угрозу и начинает борьбу с ней, но на выработку антител нужно время, отметили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России выявили 10 598 новых случаев коронавируса. Все в стране заразились 262 843. При этом выздоровели 58 226 россиян, 2 418 умерли.