Роспотребнадзор о черепахах в кальяне: омерзительное издевательство

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Татьяна Самойленко назвала издевательством происходящее в заведении.

«К сожалению, требований к кальянам нет. Это само по себе омерзительно. Здесь надо работать совместно с органами ветеринарного надзора. Потому что это полное издевательство над животными», — заявила Самойленко.

«Мы отслеживаем информацию, которая в общедоступных СМИ размещается. Если мы увидим основания для проведения проверки, мы обязательно обратимся в прокуратуру для согласования», — пообещали в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее Сеть возмутило видео с демонстрацией кальяна, где в колбе с жидкостью для фильтрации дыма сидят живые черепахи.