Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в стране на 8 марта

Число заразившихся коронавирусом в России не изменилось. По состоянию на утро 8 марта инфицированных в стране так и остается 14 человек.

«В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — сообщает Роспотребнадзор.

Число заболевших увеличилось 7 марта. Тогда были выявлены еще четыре заразившихся: три случая диагностировали в Липецке, один — в Петербурге. Все пациенты прилетели из Италии. Сейчас они находятся в специальных боксах под наблюдением врачей.

«По состоянию на 8 марта 2020 года проведено 59 960 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отмечают в ведомстве.

Коронавирус из Китая распространился не только на Россию. Инфицированные есть уже во многих странах мира. За два с небольшим месяца COVID-19 нашли у более чем 106 тысяч человек. Летальным исходом закончилось 3,6 тысячи заражений.