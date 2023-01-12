Общество 12 января 2023, 22:20 Роспотребнадзор не увидел рисков для россиян из-за открытия границ Китая Роспотребнадзор: дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет Pixabay

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Отсутствие дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ Китая подтвердила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также подчеркнула, что в стране не нужно вводить особые меры для въезжающих с территории КНР.

«На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости», — заявила Попова.

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Глава Роспотребнадзор пояснила, что с момента открытия границ интенсивного потока людей не наблюдается.

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Китайская миграционная политика изменилась 8 января, власти КНР открыли границы и возобновили прием заявлений граждан страны на получение паспортов для выезда за рубеж. Также с этой даты разрешен выезд и въезд в Китай с целью туризма.

Об отсутствии необходимости вводить дополнительные меры из-за эпидемиологической ситуации в Китае ранее говорил вирусолог Виталий Зверев. В России выработался сильный коллективный иммунитет, считает специалист, поэтому «ничего делать не надо».