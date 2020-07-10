Роспотребнадзор не одобрил проведение крестного хода в Екатеринбурге

Представители ведомства объяснили, что эпидемическая ситуация не располагает к проведению подобных мероприятий. «Поэтому на сегодняшний момент мы считаем нецелесообразным проводить мероприятия с массовым привлечением населения», — уточнили они.

Екатеринбургская епархия заявила, что крестный ход проведут с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Часть мероприятий «Царских дней» пройдет в онлайн-формате.