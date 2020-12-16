Роспотребнадзор не нашел значительных мутаций коронавируса в России

Российские специалисты заявили об изучении генетических изменениях нового коронавируса. Штаммы SARS-CoV-2, которые циркулируют по стране, значительно не мутировали.

Чтение 150 геномов вируса в Роспотребнадзоре ведут ежемесячно, сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы выяснить, изменились ли его свойства, проводят углубленный генетический анализ.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений», — подчеркнули эксперты. В РФ просчитали полные геномы уже 1315 изолятов коронавируса.

Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 мутирует с достаточно низкой скоростью. Большинство изменившихся геномов трансформировались незначительно.

Исследования, которые ведет Роспотребнадзор, важны как для разработки средств диагностики, так и вакцин. Регулярный отбор материала у больных COVID-19 организовали во всех субъектах РФ. Их отсылают в центр «Вектор».

В Великобритании недавно выявили новый штамм коронавируса. В ВОЗ заявили, что он не опасен, но признали его более заразным.