Роспотребнадзор назвал темп прироста больных COVID-19 плавным

Темп прироста зараженных коронавирусом в России плавный. Он не выходит за границу 20%, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — сказала подчеркнула представитель надзорного ведомства.

Она также подчеркнула, что ежедневный рост новых выявленных случаев коронавируса объясняется еще и тем, что в стране проводят все больше тестов на инфекцию.

В России общее число заболевших составляет более 32 тысяч человек, всего скончались от болезни 273 человека, выздоровели 2590.