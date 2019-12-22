Роспотребнадзор назвал признаки безопасной пиротехники

Роспотребнадзор дал советы по покупке пиротехники на Новый год. Приобретать фейерверки нужно только в специализированных торговых точках и обязательно обращать внимание на упаковку.

«Опасно покупать пиротехнические изделия в местах несанкционированной торговли, в связи с тем, что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции. При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что вся пиротехника подлежит сертификации, а значит на упаковке должен быть специальный знак. Кроме того, должны быть указаны срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя.

К каждому пиротехническому изделию также должна прилагаться инструкция на русском языке. Там же — текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению.

Если на изделии нет срока годности, а упаковка влажная или содержит подтеки, такие изделия лучше не брать.

После покупки фейерверки нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на отопительных приборах и используя нагревательные приборы.

В Роспотребнадзоре также призвали в случае обнаружения некачественных фейерверков обращаться к ним в ведомство.