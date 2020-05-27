Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве самая напряженная по сравнению с другими регионами России, но при этом контролируемая. С таким заявлением на заседании городского парламента выступила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Она пояснила, что есть четыре фазы распространения коронавируса. Первая — когда на территории всей страны нет ни одного зарегистрированного случая заражения. Вторая — есть единичные случаи, третья — появились факты, когда вирус проникает на территорию через границу и инфекция начинает распространяться в больших масштабах.

«До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая», — привело слова Андреевой РИА «Новости».

Ранее глава столичного управления надзорного ведомства заявила, что Москва может приступить к первому и частично ко второму этапу снятия введенных ограничений.

По словам Андреевой, есть факторы, позволяющие полностью отменить режим самоизоляции: наличие свободного коечного фонда, показатель тестирования населения и коэффициент распространения инфекции менее единицы на протяжении 70 дней. Кроме того, нужно смотреть на уровень летальности и регистрацию внебольничных пневмоний.

«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Москва — абсолютный лидер по тестированию», — уточнила Андреева. Однако из-за большого количества смертей город пока не может полностью снять все ограничения. Коэффициент летальности составляет 1,1%. В основном это люди старше 65 лет.

По словам Андреевой, если все темпы прироста начнут снижаться, то столица может перейти к открытию предприятий сферы быта и услуг и разрешить детям и пожилым людям прогулки на свежем воздухе.

За минувшие сутки в Москве выявили 2140 случаев заражения. Это самый маленький показатель за месяц. Всего в Москве коронавирус обнаружили у 171 443 человек. За все время эпидемии выздоровели 67 458 пациентов, умерли 2183 человека.

Режим повышенной готовности и самоизоляции жителей ввели в Москве с 30 марта. В апреле в российской столице начал действовать пропускной режим для выхода из дома. Постоянные пропуска получили только работники предприятий непрерывного цикла. Остальные пропуска выдавались сроком на один день для поездок по личным делам (два раза в неделю) и для походов в больницу. Срок ограничений заканчивается 31 марта, но мэр города Сергей Собянин не исключил, что продлит действующий режим еще на некоторое время.