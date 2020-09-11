Роспотребнадзор назвал допустимую дозу шоколада

Роспотребнадзор рассказал сколько можно съесть шоколада за неделю без вреда для здоровья. Выяснилось, что здоровому человеку рекомендуют употребить максимум одну плитку, но есть нюансы.

За один примем взрослому здоровому человеку можно съесть максимум 50 граммов шоколада, в неделю таких приемов должно быть не больше двух, сообщает РИА «Новости». Что касается детей, то до трех лет им вообще не нужно есть этот десерт. Пользу детскому организму он не принесет, к тому же может навредить желудку.

Детям постарше, с пяти-шести лет, можно съесть до 20 граммов, но также не более двух раз в неделю. Шоколад полезен для организма исключительно в умеренных количествах, заявили эксперты.

«Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет», — говорится в сообщении.

Однако не стоит забывать, что десерт содержит много сахара. Так что, частое употребление лакомства может привести к ожирению и даже диабету.

Ранее специалисты включили шоколад в список продуктов, провоцирующих головную боль.