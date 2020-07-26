Роспотребнадзор назвал число россиян под наблюдением из-за коронавируса

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего сделано более 26,9 миллиона тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 291 тысячу исследований.

Всего за время пандемии в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. Уже более 600 тысяч россиян вылечились от новой инфекции.

За последние сутки в стране зафиксировано 5 765 новых случаев коронавируса в 83 субъектах РФ. Среди них лидирует Москва с 683 пациентами. На втором месте расположилась Свердловская область (241), на третьей строчке — Ханты-Мансийский АО (192). После них идут Нижегородская область (177) и Санкт-Петербург (175).

По всему миру врачи зафиксировали более 16 миллионов случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных находятся США, где заболели более четырех миллионов граждан.