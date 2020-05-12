Роспотребнадзор: прирост по коронавирусу стабильный, но ограничения актуальны

Больше недели в России сохраняется стабильный прирост новых случаев заболевания COVID-19. Несмотря на это, все ограничительные меры остаются актуальными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что начиная с 3 мая общее число выявленных случаев инфицирования в России находилось примерно на одном и том же уровне. За 10 дней специалисты не заметили значительного роста заболеваемости.

«Все необходимые мероприятия, которые проводятся с самого первого дня, на сегодняшний день сохраняют свою актуальность и продолжаются во всех регионах РФ», — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Ситуацию с коронавирусом в стране глава Роспотребнадзора назвала напряженной. При этом она подчеркнула, что уровень инфицирования составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Такой показатель говорит о том, что Россия входит в список 50 стран, где есть зараженные коронавирусом.

«Мы считаем такой подход оценки и расчета наиболее оправданным, потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране с населением не более 10 миллионов», — заключила Попова.

За последние сутки в России зафиксировали 10 899 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных составило 232 243 человека. Вылечились уже 43 512 пациентов, скончались — 2116. Президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего режима и переходе к отмене ограничений. Теперь регионы будут поэтапно отменять ограничительные меры.