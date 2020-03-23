Использованные медицинские маски не нужно просто так выбрасывать. Дома их нужно положить в отдельный пакет, герметично его закрыть и после этого избавиться от отходов.

Советы по обращению с масками дали в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В домашних условиях использованную медицинскую маску необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», — подчеркнули специалисты.

Аналогичным образом они рекомендуют поступить с использованными резиновыми одноразовыми перчатками.

Носить маску необходимо людям, которые контактируют с зараженными. Они нужны и тем, у кого есть подозрение на коронавирус, или уже заболевшим.

Вспышку новой коронавирусной инфекции, о которой Китай сообщил в декабре 2019 года, 11 марта ВОЗ назвала пандемией. Во всем мире насчитывают более 330 тысяч зараженных. В России всего 438 случаев, причем за последние сутки выявили 71 заболевшего. Медики выявили еще один симптом вируса — зараженные полностью или частично теряют обоняние.