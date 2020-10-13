Роспотребнадзор нашел следы коронавируса в транспорте и магазинах

В Роспотребнадзоре представили обновленные данные по обследованию объектов окружающей среды на наличие SARS-CoV-2. В продуктах питания коронавирус не нашли, зато его обнаружили в транспорте и магазинах.

Несколько положительных проб выявили в образцах смывов, взятых с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — отметили специалисты.

Всего в Роспотребнадзоре провели уже свыше 100 тысяч исследований смывов с объектов, проверив их на наличие вируса.

«Из них выявлено 134 положительных исследования <…> в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб», — подчеркнули в надзорном органе.

Специалисты продолжат работать в указанном направлении.

В России, по последним данным, подтвердили 1 312 310 случаев COVID-19. Выздоровели 1 024 235 человек, скончались 22 722.