Роспотребнадзор нашел следы коронавируса в транспорте и магазинах
Несколько положительных проб выявили в образцах смывов, взятых с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — отметили специалисты.
Всего в Роспотребнадзоре провели уже свыше 100 тысяч исследований смывов с объектов, проверив их на наличие вируса.
«Из них выявлено 134 положительных исследования <…> в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб», — подчеркнули в надзорном органе.
Специалисты продолжат работать в указанном направлении.
В России, по последним данным, подтвердили 1 312 310 случаев COVID-19. Выздоровели 1 024 235 человек, скончались 22 722.