Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% минеральной воды
Роспотребнадзором проверено более 50 тысяч объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательствапресс-служба Роспотребнадзора.
В пресс-службе рассказали, что по итогам проверок ведомство изъяло более 150 партий минеральной воды, из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям из-за отсутствия документов. Такую воду представители ведомства немедленно изымали из оборота. Кроме штрафов, Роспотребнадзор подготовил и передал в суд 11 материалов, еще пять были отданы в правоохранительные органы.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в первом полугодии выявили две достаточно большие партии минеральной воды Evian с признаками контрафакта. Подделку позволили выявить эталонные образцы воды, предоставленные изготовителем.
Кроме того, в ходе проверок ведомство выявило несуществующие предприятия, которые указаны на этикетках. На самом деле таких «компаний-призраков» нет, а по указанным адресам минеральная вода не производится.
Чтобы бороться с контрафактом, в Роспотребнадзоре предлагают ввести маркировку воды. Также, как стало известно РБК, ведомство предлагает создать банк эталонных образцов, с которыми можно сравнивать воду в магазинах, и единый реестр производителей.