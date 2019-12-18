Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% минеральной воды

Роспотребнадзор нашел нарушения в ходе почти 80% проверок объектов торговли, где продается минеральная вода. Продавцов и поставщиков оштрафовали на девять миллионов рублей.

Роспотребнадзором проверено более 50 тысяч объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства пресс-служба Роспотребнадзора.

В пресс-службе рассказали, что по итогам проверок ведомство изъяло более 150 партий минеральной воды, из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям из-за отсутствия документов. Такую воду представители ведомства немедленно изымали из оборота. Кроме штрафов, Роспотребнадзор подготовил и передал в суд 11 материалов, еще пять были отданы в правоохранительные органы.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в первом полугодии выявили две достаточно большие партии минеральной воды Evian с признаками контрафакта. Подделку позволили выявить эталонные образцы воды, предоставленные изготовителем.

Кроме того, в ходе проверок ведомство выявило несуществующие предприятия, которые указаны на этикетках. На самом деле таких «компаний-призраков» нет, а по указанным адресам минеральная вода не производится.

Чтобы бороться с контрафактом, в Роспотребнадзоре предлагают ввести маркировку воды. Также, как стало известно РБК, ведомство предлагает создать банк эталонных образцов, с которыми можно сравнивать воду в магазинах, и единый реестр производителей.