Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении масок на вокзалах и в поездах

В Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщили, что соблюдение масочного режима остается обязательным на объектах железнодорожного транспорта. Об этом написало РИА «Новости».

Отмечается, что различные коронавирусные ограничения сняты на объектах железнодорожного транспорта.

«При этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — цитирует ведомство RT.

Опрос показал, что 43% россиян продолжат носить маски до мая этого года, несмотря на отмену масочного режима в ряде регионов страны.