Роспотребнадзор на День ВДВ попросил россиян не купаться в фонтанах

Купание в фонтанах является опасным для человека, так как вода в них не обеззараживается и не обновляется, а подсветка и коммуникации могут стать причиной удара током или различных травм. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Купание может обернуться конъюнктивитами, респираторной инфекцией, кишечной инфекцией. Самые неприятные гости воды в фонтане — вирусный гепатит А, ротавирусные и энтеровирусные инфекции», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что конструктивно фонтаны не предназначены для купания, а нахождение в них небезопасно. Электрическая подсветка может стать причиной удара током.

«Также в фонтане зачастую купаются птицы и уличные собаки, вода не обеззараживается и не очищается, тем более обновляется не так часто», — добавили в Роспотребнадзоре.

Второго августа в России празднуется День ВДВ. Одной из традиций для бывших военных является купание в фонтане, писал RT.