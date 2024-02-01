Общество 01 февраля 2024, 14:57 Роспотребнадзор: крупы и зеленый чай помогут зарядиться энергией с самого утра

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Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что необходимо включить в утренний прием пищи для сохранения бодрости в течение всего дня. Данные ведомства опубликовал Petrograd.

Так, крупы на завтрак позволяют долгое время ощущать сытость и энергию. Тот же эффект оказывают яйца и кисломолочные продукты.

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Эксперты посоветовали подавать к основному блюду овощи, фрукты, ягоды, бобовые и орехи. Кофе лучше заменить зеленым чаем, который тоже способен обеспечить прилив сил.